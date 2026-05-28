Има загинал при пожара в хотел в Слънчев бряг
Стопкадър фейсбук, Nikolai Nikolaev, Шофьори в Несебър
Пожарът в апартамент в хотел на Слънчев бряг отне живота на един човек. Това съобщиха за bTV от пожарната.
На място има екип на пожарната. Втора кола пътува натам.
По непотвърдена информация огънят е тръгнал от офис помещения в хотела, където трима работници са извършвали заваръчни дейности, при които обектът се е възпламенил.
Все още пожарът не е овладян.
Сигналът е подаден към 17:00 часа. Няма информация за други пострадали.
