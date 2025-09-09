Има загинал в катастрофата на пътя София - Варна

Снимка: Булфото

Един човек е загинал в катастрофа между автомобил и пътнически автобус по пътя София - Варна край разклона за севлиевското село Добромирка. Това съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР в Габрово. Инцидентът е възникнал малко след 5 ч. тази сутрин, загиналият е шофьорът на автомобила.

В автобуса са пътували около 37 пътници. По първоначална информация сред тях няма пострадали, всички са прегледани от екип на Спешна помощ. Шофьорът на автобуса е откаран в болница за преглед, към момента няма данни за състоянието му, допълниха от полицията.

Пътят е затворен за движение, посочиха още от МВР. Всички превозни средства изчакват на място.

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха по-рано, че движението по път I-4 Севлиево - Балван малко преди разклона за село Добромирка се ограничава временно за всички моторни превозни средства.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!