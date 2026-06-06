Имало е реална опасност автобусът от тежката катастрофа на "Челопешко шосе" да се запали

Булфото

Двама от тримата загинали при тежката катастрофа от вчера в София са чужди граждани – граждани на Индия, съобщи пред журналисти заместник градският прокурор Ангел Кънев на брифинг, в който участва и представител на „Пътна полиция“ – СДВР.

По думите на разследващите първоначалните изчисления сочат, че скоростта на двата леки автомобила, участвали в инцидента, е била между 104 и 150 км/ч, като предстоят експертизи за точното ѝ установяване. Пробите за алкохол и наркотици на водачите са отрицателни, но са взети и кръвни проби за допълнителни изследвания, допълни Ангел Кънев. Той каза, че е установено още, че двама от участниците в катастрофата не притежават свидетелство за управление на моторно превозно средство, предаде БТА.

Зам. градският прокурор уточни още, че при инцидента е възникнал и пожар в един от автомобилите, който се е разпространил към автобуса. Огънят е бил потушен от екипите на пожарната, които са реагирали първи на мястото на катастрофата и са извършили спасителни действия по извеждане на пострадали от превозните средства. Кънев подчерта, че именно бързата намеса на пожарникарите е предотвратила по-тежък изход, тъй като част от пътниците са били застрашени от задимяване и горене в автобуса.

Редактор "Екип на Петел",

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