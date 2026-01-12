Имамоглу: Президентски избори без участието ми ще сложат край на легитимността на Ердоган

Кадър Youtube

Задържаният кмет на Истанбул Екрем Имамоглу, обявен за кандидат на основната опозиция за президентските избори, заяви, че национален вот, на който той няма право да участва, „би бил избор, в който легитимността на президента приключва“. По думите му подобен вот ще се превърне в референдум за неговото лишаване от свобода и за по-широките репресии срещу опозицията.

Имамоглу, водеща фигура в Народнорепубликанската партия партия (НРП), направи тези изявления в писмено интервю за новинарския сайт T24, отговаряйки на въпроси от затворническия комплекс „Мармара“ в Истанбул, предава БГНЕС.

Прокуратурата разпореди задържането му на 19 март, а четири дни по-късно той беше арестуван по разследване за корупция, определено от НРП като политически мотивирано.

В основата на позицията на Имамоглу стои настояването му да остане кандидат на опозицията въпреки множеството дела, които могат да го отстранят от надпреварата. Турската конституция изисква кандидатът за президент да има завършено висше образование. През март 2025 г. Истанбулският университет анулира дипломата му заради предполагаеми нередности, свързани с прехвърляне отпреди десетилетия – решение, което той обжалва и определи като опит да бъде блокирана кандидатурата му.

Имамоглу подчерта, че е станал кандидат на НРП с „15,5 милиона“ гласа на вътрешнопартийни избори, представяйки номинацията си като обществен мандат, а не като партиен акт. Той заяви, че делото за дипломата не е приключило и че „кандидатурата ми със сигурност продължава“, като същевременно даде знак, че НРП може да излъчи и други претенденти, ако съдилищата в крайна сметка го спрат.

По адрес на лагера на президента Реджеп Тайип Ердоган Имамоглу използва по-остър тон, като посочи, че онези, които мечтаят да пренапишат конституцията със свръхмнозинство в парламента, „ще чакат дълго“, и отправи ирония към въпроса за мандатните ограничения. При действащата система Ердоган управлява повече от две десетилетия – първо като министър-председател, а след това като президент – тема, около която от години се водят спорове дали има правен път към нов мандат.

По наказателното дело, заради което е в затвора, Имамоглу заяви, че обвинителният акт се основава на принудени показания и не съдържа доказателства за незаконни обществени поръчки или финансови потоци. Той призова съдебните заседания да бъдат излъчвани на живо, като подчерта, че „онзи, който вярва в обвинителния си акт, излъчва процеса“, и че общественото внимание би разкрило политическия характер на делото.

На въпрос какво би обещал на избирателите, ако участва във вота, Имамоглу посочи „справедливостта, икономиката и образованието“ като водещи приоритети. Той заяви, че незабавно ще предприеме стъпки за възстановяване на независимостта на съдебната власт, включително чрез промяна на структурата на Съвета на съдиите и прокурорите, който отговаря за назначенията и дисциплината. Сред предложенията му са и въвеждане на „граждански доход“ в подкрепа на семейства, които трудно покриват разходите си, както и създаване на нови държавни органи, фокусирани върху науката, технологиите и индустриалното обновление. Той обеща безплатно и качествено държавно образование в цялата страна, като подчерта, че държавните училища отново трябва да станат „най-добрите в страната“.

Разговорът засегна и дългогодишния конфликт между държавата и забранената Кюрдска работническа партия (ПКК). Имамоглу изтъкна, че проблемът не може да се разглежда само като въпрос на сигурността, а като дефицит на демокрация, който изисква правни гаранции и равноправно гражданство. Той изрази подкрепа за подновяване на мирните усилия, определяни от правителството като „Турция без тероризъм“.

Задържаният кмет повтори и призивите си за освобождаване на Селяхатин Демирташ – кюрдски политик, който е в затвора от 2016 г. въпреки решенията на Европейския съд по правата на човека, настояващи за освобождаването му.

По отношение на външната политика Имамоглу се обяви за подход, основан на ценности, върховенство на закона и демократични стандарти, съчетани със силни отбранителни и разузнавателни способности. Той предупреди, че по-големият риск в отношенията с Израел не е пряка атака срещу Турция, а ескалация в Сирия чрез напрежение във въздушното пространство, прокси сили и разузнавателна активност.

Имамоглу защити запазването на целта за членство в Европейския съюз като стратегически ориентир, въпреки че преговорите на практика са замразени от години. Европа, по думите му, продължава да задава стандарти, които влияят върху търговията, инвестициите и регулациите в Турция, като подчерта, че „лесно е да се каже ‘ЕС е приключил’, но нуждата от съобразяване със стандартите, които той създава, не изчезва“.

Кметът разкритикува и онова, което определи като мълчание на западните столици относно репресиите на Ердоган срещу опонентите му, тъй като това намалява цената на потисничеството за авторитарните режими. Той посочи, че транзакционното сътрудничество по въпросите на миграцията, енергетиката и сигурността позволява на Анкара да отхвърля вътрешните критики, представяйки ги като атака срещу Турция.

В края на 2025 г. прокуратурата внесе обвинителен акт срещу Имамоглу, с който поиска общо 2352 години затвор по множество обвинения в мащабно дело, свързано с предполагаема корупция в Истанбулската община. Адвокатите му отричат каквото и да е нарушение и твърдят, че процесът цели елиминирането на най-силния съперник на Ердоган преди следващите президентски избори, насрочени за 2028 г., освен ако парламентът не реши за по-ранен вот.

