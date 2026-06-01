Имамоглу към турците: Вие сте смелите, бъдещето е във вашите ръце

Кадър You tube

Отстраненият от длъжност кмет на Истанбул, който се намира в затвора в Силиври заради обвинения в корупция и шпионаж, Екрем Имамоглу излезе с публикация в своя официален профил във Фейсбук, чрез която призова своите сънародници да бъдат смели и решителни и отправи критики към тези, които искат да застрашат демокрацията, без да назовава конкретни имена и партии.

„Скъпи мои сънародници, вие познавате много добре и участниците в преврати, и лъжците, и опортюнистите, и страхливците. Познавате ги по очите. Познавате ги по думите. Познавате ги по поведението. И най-важното – познавате ги по бягството им от урните“, написа Имамоглу.

Чрез публикацията си той призова турския народ да не се страхува и да бъде решителен в подкрепата си за демокрацията, пише novini.bg.

„Искат да се страхувате, искат да мълчите, да покажете съгласие, да се откажете от отстояването на демокрацията. Но сега не е време да се предадем, а е време да вървим с надежда, смелост, решителност и непоколебимост. Вие сте смелите, истината е във вашата воля. Бъдещето е във вашите ръце. Нашият водач е народът ни“, заяви Имамоглу.

На 21 май Апелативният съд в Анкара обяви за невалиден 38-ия конгрес на НРП, отстрани досегашното ръководство на партията и нейния лидер Йозгюр Йозел и върна старото ѝ ръководство и бившия лидер Кемал Кълъчдароглу. Решението бе издадено по дело за нередности, свързани с провеждането на конгреса през 2023 г. и съмнения за подкупване на делегатите, за да бъде избран Йозел начело на партията. Решението на съда, което е в процес на обжалване пред по-висшия Върховен касационен съд, предизвика криза във формацията и масови протести от страна на симпатизанти на досегашното ръководство.

Публикацията на Имамоглу, който е близък до Йозгюр Йозел, идва след двата паралелни митинга на отстранения от съда като председател на основната опозиционна партия в Турция – Йозгюр Йозел и възстановения на председателския пост Кемал Кълъчдароглу на 30 май. От публикациите и снимките в официалния профил на бившия кмет на Истанбул става ясно, че той продължава да подкрепя отстранения Йозел.

