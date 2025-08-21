Имане Хелиф: Предадоха ме

Кадър Ютуб

Олимпийската шампионка по бокс Имане Хелиф категорично заяви, че продължава да тренира редовно и не е прекратила кариерата си, каквито съобщения се появиха.

"Това са изявления, направени от човек, който вече не ме представлява по никакъв начин и когото смятам, че е предал доверието и страната ми с неверните си и злонамерени твърдения", изригна състезателката от Алжир, набедена, че е мъж, предаде Блиц



"Никога не съм обявявала оттеглянето си от бокса. Оставам отдадена на спортната си кариера, тренирам редовно и поддържам физическата си форма между Алжир и Катар в подготовка за предстоящите състезания. Публикуването на подобни слухове има единствената цел да наруши и навреди на спортната и професионалната ми кариера", добави олимпийската шампионка от Париж 2024.

Вчера Насер Йесфах, заяви, че тя е напуснала света на бокса. Оказа се обаче, че въпросният господин повече не е мениджър на Хелиф. На всичко отгоре часове по-късно Йесфах поясни, че е имал предвид само боксовите ангажименти на Имане в град Ница, където преди това е била част от клуба.

Хелиф спечели титлата на Олимпийските игри в Париж 2024 в категория до 66 килограма, когато избухна скандал заради медицински изследвания, доказващи, че тя има XY хромозоми като при мъжете. След завършването на Олимпийските игри в Париж френският журналист Джафар Аит Аудиа публикува репортаж за теста за пола на Хелиф.

По-късно алжирката заведе дело срещу Международната боксова асоциация (IBA). Ръководството на IBA също оспори в съда действията на Международния олимпийски комитет, който позволи на Хелиф и тайванката Лин Ю-Тин, дисквалифицирани от Световното първенство през 2023 година поради неуспешни тестове за полов признак, да участват в олимпийския турнир в Париж.



Международната федерация по бокс (World Boxing) вече въведе задължителни еднократни генетични тестове за определяне на пола и в мъжките, и в женските категории. Новото правило ще бъде приложено за първи път на Световното първенство в Ливърпул, което започва на 4 септември и завършва десет дни по-късно.

Хелиф трябваше да участва на турнир в Нидерландия през юни, но реши да го пропусне, след като Международната федерация обяви плановете си да въведе тестове за полова идентичност за всички боксьори в своите състезания.

26-годишната Хелиф многократно е заявявала, че е родена жена. През март тя каза, че ще защити титлата си на Олимпийските игри в Лос Анджелис 2028.

