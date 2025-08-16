Имат право да откажат левовете ви на касата

Булфото

Само през първия месец от въвеждане на еврото гражданите ще могат да плащат и в двете валути в търговските обекти и центрове за услуги. Това съобщават от БНБ.



В този период търговците ще имат задължение да връщат рестото на клиентите си единствено в евро. Само в случай на обективна невъзможност търговецът ще има право да върне остатъка в брой в левове. По този начин ще се осигури още един обменен канал за замяна на лева с еврото и за изтегляне на лева от обращение.



В периода на двойно обращение при получено плащане в брой в левове или в евро търговецът връща остатъка изцяло в евро. Когато търговецът няма достатъчна моментна наличност да върне остатъка изцяло в евро, връща остатъка изцяло в левове.



От датата на въвеждане на еврото в Република България при извършване от търговци на операции в брой с автомати, устройства и системи на самообслужване, включително без електрическо захранване, се използва само евро.



В периода на двойно обращение търговецът може да откаже да приема повече от 50 броя монети в левове, включително стотинки, при една трансакция с купувача.

