Имате 30 дни след изтичане на личната карта: Глоба 250 лева

Хиляди българи се насочват към звената за български документи за самоличност, за да подменят личните си карти преди края на годината. Причината е изтичащият гратисен период, в който таксите все още са по-ниски. След 1 януари 2026 г. цените за издаване на документите ще скочат значително, припомня Нова телевизия.

Краят на гратисния период и новите такси

До 31 декември личните карти могат да се подменят по старите цени. След това таксите ще бъдат преобразувани в евро и осезаемо по-високи. Галина Захариева, началник сектор БДС–Монтана, посочи конкретните промени:

„Личната карта на лица от 17 до 70-годишна възраст в момента е 18 лева, а след 1 януари таксата ще бъде 15,34 евро“, уточни тя.

Захариева насърчи гражданите да не чакат последния момент: „Добре е хората да дойдат преди изтичане срока на валидност, за да не се образуват опашки. Това е удобство и за гражданите, и за служителите.“

Пример за това е Илиян Насков от Монтана, който е подал документи навреме и е заплатил 18 лева.

Риск от глоба при просрочие

Гражданите, пропуснали да подновят документа си до 30 дни след изтичането, рискуват глоба между 50 и 250 лева. По думите на Захариева има „леко завишение на бройката, които идват“, но масов наплив засега не се наблюдава.

Различни причини за подмяна

Освен изтичащата валидност, други хора също подават заявления за нови карти поради лични обстоятелства. Антоанета Василева е решила да подмени документа си след като чула по телевизията, че предстои подмяна „независимо дали са срочни или безсрочни“. Така тя съчетава обновяването с издаване на нова шофьорска книжка.

Иван Киров пък обяснява, че се налага да подмени своята карта заради инцидент: след падане от стълба си е счупил ръката и документа. „Спукала се на две“, казва той и очаква възможна глоба, но подчертава, че нова карта му е необходима веднага.

