Имате проблеми в работата? Дори 1% дехидратация може да наруши мозъчните ни функции

Продължителната дехидратация на организма забавя функциите на мозъка, затруднява координацията, паметта и обработката на информация

Според последни медицински проучвания*, дори 1% дехидратация оказва отрицателно въздействие както върху настроението, така и върху концентрацията и възможностите ни да се справяме със задачите в ежедневието. Повече от 2% загуба на вода в тялото може да доведе до нарушена краткотрайна памет, да предизвика затруднения с фокусирането и координацията на работните процеси. Ако изпитвате трудности в работата, замислете се дали пиете достатъчно вода през деня. Това може да има ключово значение за ефективното ви представяне в офиса.

Към момента, в който се почувстваме жадни, дехидратацията в организма вече е настъпила. Тялото ни сигнализира чрез усещане за сухота в устата, жажда и липса на енергия. Между 4 до 8 часа без вода на ден водят до близо 2% загуба на течности в организма, което има редица негативни последици върху ефективността ни на работното място. По-продължителната дехидратация затруднява координацията и обработката на визуално-пространствената информация, води до раздразнителност и напрежение, а също така може да причини главоболие.

Сред най-честите причини за дехидрацатията са липса на време или навик за прием на вода, стрес и ангажираност.

Оказва се, че при липса на вода в тялото, мозъкът реагира не само чрез забавени реакции, но и реално свива обема си. Изследване на сивото вещество и обема на бялото вещество на мозъка преди и след дехидратация, установява, че когато тялото е обезводнено, няколко области намаляват обема си, а също така се наблюдава и промяна в обема на гръбначно-мозъчната течност**. Тези промени са подобни на тези, засечени при изследване на прогресиращ Алцхаймер. Това означава, че когато не си набавяме достатъчно вода, мозъкът ни не функционира в пълния си капацитет. Ето защо приемът на течности през целия ден е от изключително значение за ефективността и работоспособността ни.

"Дехидратацията засяга всички хора и поддържането на правилна хидратация е също толкова важно за тези, които работят по цял ден на компютъра, както и за спортистите, които могат да загубят до 8% от телесното си тегло като вода." казва Лорънс Е. Армстронг, един от водещите учени в проучванията и международен експерт по хидратация***.

Състоянието на хидратация лесно може да бъде проследено чрез цвета на урината. Тя трябва да бъде много бледожълта, ако организмът е добре хидратиран. Урина, която е тъмно-жълта или червеникава, показва по-високо ниво на дехидратация.

Правилната хидратация е особено важна не само за високорисковите групи като възрастните хора (60+), хората с диабет и малките деца, но и за хората, които водят активен начин на живот и често забравят да консумират вода в ежедневието си. А тя има ключова роля за правилното функциониране на всички процеси в организма – за да сме здрави и бодри през целия ден!

Източници:

* 1) Medicine & Science in Sports & Exercise, online June 21, 2018 | Dehydration Impairs Cognitive Performance, a Meta-analysis | Wittbrodt, Matthew T.; Millard-Stafford, Melinda

2) Hydration, mood state and cognitive function

https://www.h4hinitiative.com/system/files/book/file/hydration-mood-state-and-cognitive-function-h4h-initiative.pdf

** Responses of the Human Brain to Mild Dehydration and Rehydration Explored In Vivo by 1H-MR Imaging and Spectroscopy | A. Biller, M. Reuter, B. Patenaude, G.A. Homola, F. Breuer, M. Bendszus, and A.J. Bartsch

*** The importance of keeping hydrated , “Mental Healthy” Magazine, UK

ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНИЯ ОТ ГЕРБ ЗАКОН ЗА ЦЕНЗУРА НА МЕДИИТЕ В ИНТЕРНЕТ СПИРАМЕ ВЪЗМОЖНОСТТА ЗА ПИСАНЕ НА КОМЕНТАРИ БЕЗ АВТОР В САЙТА!

ЗА ДА КОМЕНТИРАТЕ СТАТИЯТА, МОЛЯ, РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕ ЗА СЕКУНДИ ТУК - https://petel.bg/registration.html