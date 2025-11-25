Име с буква Р си тръгва от „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадър: Нова ТВ

Приказката „Игри на волята“ ще приключи днес или за Радостина, или Ръждавичка. Двете капитанки – съответно на Безименните и на Феномените, излизат тази вечер за решаващ лидерски дуел.

Сблъсъкът обаче ще е последен за една от тях, която ще се раздели с мечтата за победа.

Още със стъпването си на Арената, двете амазонки ще узнаят, че днешното им съревнование няма да е само за надмощие във Войната на племената, но и за оцеляване. Изпълненото с препятствия трасе ще изпита точността, издръжливостта и аналитичното мислене на участничките.

Междувременно в Резиденцията и Изолатора поредица стратегически ходове може да пренаредят пластовете в двата лагера, но кой ще бъде в по-изгодна позиция накрая?

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!