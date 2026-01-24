Имен ден днес празнуват Аксиния, Ксения и производните им

снимка: Булфото

Честваме паметта на преподобните Ксения Римлянка и Ксения Петербургска.

Преподобната Ксения живяла през пети век. Родила се в Рим в семейството на сенатор и я кръстили Евсевия (от гръцки - "благочестие", "добра вяра").

И наистина, възпитана в християнската вяра и изучила живота на монасите и различните подвижници за вярата, тя отказала да се омъжи и заедно с две свои верни служителки тайно избягала в Александрия, тъй като в Египет монашеството било много развито.

Там Евсевия се преименувала на Ксения, т.е. чужденка, и не разкривала своя произход. После отишла в град Миласа (днес Милас в Югозападна Турция) и със свои средства построила храм в чест на светия архидякон Стефан.

В килии край храма трите праведни жени заживели в пост и молитва.

Добродетелният подвижнически живот на Ксения привлякъл и други жени и се създала монашеска обител. Скоро манастирът се превърнал в известно духовно средище, където идвали много отрудени жени, за да получат съвет и молитвена подкрепа от преподобната.

Милаският епископ Павел я постригал за дякониса и тя служела по образеца на свещените дякони, избрани от апостолите да им помагат в грижите за хората.

Преподобната Ксения се грижила за духовния живот на посетителките, но им помагала и в нуждите за насъщния. Упокоила се в мир в 457 г.

Преподобната Ксения Петербургска живяла през 18. век в руската столица. Била от богато семейство. Мъжът й, военен, работел в двореца. Но преди още да си родят деца, съпругът внезапно починал и Ксения коренно променила живота си.

Раздала имуществото си на бедните и постъпила в манастир, а сетне се върнала в столицата. Заживяла като неизвестна странница край храмовете, "юродива заради Христос", облечена в мундира на мъжа си.

Държала се като безумна, но се молела най-разумно за неговата душа и за душите на всички хора, дори за непознати. В молитвена трезвост живяла до 1803 г.

Имен ден днес празнуват всички с имената Аксиния, Ксения и производните им.

