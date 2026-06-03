Имен ден на 3 юни празнуват Лукилиян и Лука.

Празникът е свързан с православната почит към свети мъченик Лукилиан и четиримата младенци.

Лукилиан бил уважаван езически жрец на Никомедея, пише www.imenata.com . На преклонна възраст припознал в лицето на Исус своя истински бог, приел с цялата си душа християнската вяра и започнал пламенно да проповядва словото божие. Местните властници го хвърлили в тъмница заедно с още четирима непокорни християни - Клавдий, Ипатий, Павел и Дионисий. Изтезавали ги, а после ги осъдили на смърт - четиримата били посечени с меч, а св. Лукилиан бил разпнат на кръст.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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