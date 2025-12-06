Именичката Нина Николина: Младите не разбират народните песни, защото са на диалект

кадър Нова телевизия

„Много хора смятат, че народната музика няма функция в съвременния живот, но аз вярвам в обратното. Песните се пеят на диалект и често не се разбират, затова започнах да разказвам техните истории – вътре има басни, поуки, сюжети, които са актуални и днес", това заяви певицата Нина Николина на имения си ден по Нова телевизия.

Тя споделя, че публичността никога не ѝ е пречела в личния живот, но човек трябва да е известен с това, което прави". "Аз съм певица, не инфлуенсър. Личният ми живот няма място там".

Нина Николива е категорична, че майчинството е най-високият връх за една жена. "Опитвам се да възпитавам двете си дъщери да бъдат целеустремени и последователни. Не е лесно – социалните мрежи изместват книгите и нормалното любопитство, с което ние израснахме. Но виждам, че когато им предлагам изкуство – театър, балет – никога не отказват. И идват с интерес. Значи има смисъл".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!