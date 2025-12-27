Именичката Стефания Колева: Мечтая за аплодисменти

кадър Нова телевизия

"Кръстена съм на моята баба. Много се обичахме с нея, имахме много силна връзка. Тя беше доста енергичен човек, с много съвременно мислене за годините си. Много дейна, с чувство за хумор", това каза пред БНР актрисата Стефания Колева на имения си ден.

На въпрос дали името ѝ тоси къксмет, тя коментира:

"Символиката наистина със сигурност помага, но не смятам, че е водеща. Човек се изгражда във времето и определя ценностите и стремежите си. Това, името му да бъде чуто е факторът, който украсява цялата личност“.

"Мечтая за много аплодисменти, за хора, които да идват на представленията, които участвам. Да осъществя следващия проект за който мечтая. Да имам възможността да пътувам. В личен план – да имам спокойствието и точния поглед, по-малко емоция, повече разум. Да намирам все повече време и за дъщеря ми. За да можем двете да вървим напред", така коментира съкровените си очаквания за новата година Колева.

