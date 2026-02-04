Името на Алла Пугачова се появи в документите срещу Джефри Епстийн

Кадър Ютуб

Името на известната певица Алла Пугачова се появи в множество документи, които бяха публикувани от Министерството на правосъдието на Съединените щати във връзка с разследването срещу американския финансист Джефри Епстийн, съобщава aif.ru.

Архивът, който съдържа приблизително три милиона страници, стана достъпен за обществеността през януари 2026 г. В него са включени както личната кореспонденция на Епстийн, така и писмата, адресирани до него и до неговото обкръжение.

Според изданието, името на Пугачова е споменато в едно от писмата, изпратени до Епстийн на 13 януари 2014 г. Автор на това съобщение е Борис Николич - лекар и рисков капиталист, който преди това е заемал поста главен съветник по науката и технологиите на Бил Гейтс.

Известно е, че Епстийн е разглеждал Николич като един от потенциалните наследници на своята бизнес империя.

Писмото, озаглавено "Мисията е изпълнена за някои", представлява пълно препечатване на статия от вестник "Таймс" със заглавие "Разкрито: Хората, на които се възхищават най-много в света". Николич не е добавил никакъв собствен коментар или пояснение към съдържанието на препратения текст.

Статията съдържа резултатите от глобално проучване, проведено от YouGov, което обявява Бил Гейтс за най-уважаваната личност в света. След това са представени списъци с най-уважаваните знаменитости в различни държави.

В бележка под линия се отбелязва, че до 2014 г. половината от десетте най-уважавани личности в Русия са били жени, сред които е и Алла Пугачова, което отличава страната от повечето други държави, предава Национальная Служба Новостей, пояснява "Труд".

