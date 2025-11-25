Имотен брокер с извънредна новина за покупките на жилища

Стопкадър Нова Тв

Отиващата си година е най-успешната по брой сделки за покупки на жилища. Тази година е постигнат абсолютен рекорд, но определено през последния месец се усеща затишие. Това обяви Николай-Емил Шопов.

Буквално, по телефона ми има просто тишина. Някак хората все още чакат да видят какво ще се случи, а всъщност това, което чакат да се случи, и това, което искам да ви кажа, е, че голямата новина, която предстои да се случи след Нова година и приемането на еврото, е всъщност, че няма да има новина, допълни имотният експерт.

Според него цените на имотите ще се запазят на същите нива, каквито са от тази година, или поне ръстът значително ще се забави, след като тази година отбелязаха сериозен ръст.

Към днешна дата ръстът е близо 15% за тази година, като това следва изминалите три години. Почти всяка една година е с 15%. Тук трябва да отбележим, че в последните 11 години това е рекордно - да имаме всяка година ръст и един такъв подем. Но това, което очакваме да се случи от Нова година, е, че всъщност ще има едно затишие, може би увеличението ще бъде в по-малки темпове, с около 8-10%, добави Шопов.

Истината е, че няма няма да имаме новина, защото цените на имотите отдавна са превалутирани в евро. Всъщност новината беше, че трябваше да ги превалутират имотните портали в лева. Хората искат да живеят в по-просторни и ефективни енергийни жилища, и имотите да отговарят на техния начин на живот. Затова се ориентират към новото строителство. Търсенето е много по-голямо от предлагането, и реално за един хубав имот четирима-петима се бият за него. Продавачите са в много изгодна позиция, търсенето е много голямо и е основно за вторичния пазар, каза още в „Пресечна точка“ Николай-Емил Шопов.

