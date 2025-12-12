Имотни варненци търсят социални помощи от Общината

Булфото

Община Варна ще кандидатства с проектно предложение за подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж. Това стана ясно на днешното заседание на ПК „Социални дейности и жилищна политика“, на което беше дадена зелена светлина за кандидатстване. Финансирането в размер до 45 хил. лева ще бъде осигурено от Фонд „Социална закрила“ през 2026 г. и е насочено към модернизиране на материалната база, осигуряване на съвременно оборудване и подобряване на условията за работа на персонала.

Сред задължителните условия за кандидатстване е решение на Общинския съвет за участие в програмата и осигуряване на минимум 10% съфинансиране. В тази връзка ПК „Финанси и бюджет“ утвърди съфинансиране от страна на общината в размер на 4 500 лева с ДДС, съгласно изискванията на програмата. Съветниците дадоха съгласието си за осигуряване на средства от общинския бюджет за мостово финансиране, които да се използват преди възстановяването им по програмата.

Освен това кандидатът трябва да управлява Домашния социален патронаж със собствен ресурс, без да е възложил приготвянето или доставката на храна на външен доставчик, както и да притежава или ползва материалната база на правно основание.

Домашен социален патронаж – Варна, който е с капацитет 550 места, отговаря на всички изисквания. Той ползва безвъзмездно помещения в ДКЦ III, включително административен офис, кухненски блок и складови помещения. За да бъде гарантирана устойчивостта на проекта, е подадено искане за подновяване на договора за безвъзмездно ползване на имота.

Крайният срок за подаване на проектните предложения е 27 февруари 2026 г.

Комисията по социални дейности и жилищна политика одобри и предоставянето на еднократни социални помощи за 11 варненци. Средствата варират между 200 и 700 лева и са предназначени за покриване на жизнени и комунално-битови нужди. Общата сума, която ще бъде отпусната от общинския бюджет, е 4 400 лева.

Същевременно съветниците отхвърлиха 8 молби. Сред причините за отказ са предоставяне на неточни или недостоверни данни, притежаване на недвижими имоти и земеделска земя, които са източник на допълнителни доходи, както и извършени продажби на имоти в последните години. Други молби бяха отхвърлени поради вече отпуснати помощи за същата календарна година или доходи над линията на бедност.

В бюджета на общината през 2025 г. бяха заложени 220 000 лева за еднократни помощи на социално слаби граждани. Към 4 декември всички постъпили заявления са разгледани, като остатъкът по това перо е в размер от 52 900 лева, стана ясно на днешното заседание.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!