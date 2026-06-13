Имотният пазар се пренарежда: Пловдив изпревари София по ново строителство

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Пловдив изпревари София по брой новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2026 г. Това показват данните на Националния статистически институт. Експерти обясняват резултатите с инерцията от бума на пазара на недвижими имоти през 2025 г.

Борислав Стоянов е строителен предприемач и собственик на агенция за недвижими имоти в Пловдив. За него статистиката за първото тримесечие на 2026 година отразява инерцията от бума на пазара на недвижими имоти през 2025 г. Реалната картина сега ще стане ясна едва в края на годината.

„Между 70 и 80% от търсенето на жилища касае единствено само ново строителство. Старото строителство не е предпочитано. Трябва да е много голяма разликата в цената, за да се спре някой да купи имот, който е старо строителство“, обясни Стоянов.

Според данните на НСИ през първото тримесечие на годината у нас са въведени в експлоатация 1241 сгради с общо 4151 жилища в тях. Най-много са в Пловдив – 171, във Варна – 160, като столицата се нарежда едва на трето място със 158 нови сгради.

Експертите имат обяснение за тези данни.

„В София строят сгради с по-голямо РЗП и това прави повече жилища, но София е скъп град. Продуктът струва много, за да се произведе, и това изисква да се правят по-големи мащаби – търсенето на по-големи парцели с по-високи сгради и повече апартаменти“, коментира брокерът Галин Гавраилов.

Според данните на Националната статистика София заема първото място по брой новопостроени жилища – 968. В Пловдив броят е 516, а във Варна – 672.

Борислав Стоянов успява да разпродаде новопостроените сгради през 2025 г. Сега не бърза с новите строежи и инвестиции, защото светът е в глобална криза заради войните. Сделките през 2026 г. са много редки. И Пловдив не е изключение.

„Ако някой ви каже, че има много сделки, не е вярно. Аз лично очаквам да има застой в сделките. В никакъв случай няма да паднат цените, но по-скоро застой в брой на сделки и на пазара“, каза Стоянов.

В София ситуацията на пазара е сходна.

„Има лек ръст в предлагането на продавачите. Това е ефект от излизането на спекулантите на пазара и освобождаването на част от закупените имоти. В броя на търсенето няма спад, но има по-дълъг диапазон за търсене на имот, по-дълги огледи се правят, докато се вземе решение, което да задоволи нуждите на купувачите“, посочи пред бТВ Гавраилов.

Основната част от купувачите се сдобиват с имоти през кредити. Но пък и тълкуването на статистиката си има особености.

„Мисля, че се спекулира напоследък, че Пловдив изпреварва София по строителни разрешения. Може да е така, но ако гледаме броя на апартаментите или разгънатата застроена площ, която предстои да се застрои, то тогава категорично смятам, че няма град в България, който да измести София от първото място“, коментира Борислав Стоянов.

Според брокерите в момента в столицата се наблюдава лек ръст в предлагането, в резултат на адаптирането на участниците на пазара след въвеждането на еврото. Засега това обаче не се отразява на цените на имотите, казват още експертите.

„Този пазар е много бавен, за да реагира на ценови корекции. Изисква доста време това да се случи и към момента няма някакви сериозни. Наблюдаваме задържане на ценовите равнища и адаптиране на всички участници на пазара към ситуацията. Можем да кажем, че около 2400–2500 евро е средната цена, на която пазарът приема да се случват сделки“, коментира Галин Гавраилов.

Най-търсените имоти остават двустайните и тристайните апартаменти.

„В почти всички областни градове 80% са двустайни и тристайни жилища поравно, 7–8% е търсенето на къщи и всичко останало са други имоти, парцели, бизнес имоти. Традиционно в София това са южните квартали и те абсорбират най-голям брой сделки. Хитът е и Малинова долина, там строителството е най-голямо и там има и най-голямо предлагане към момента“, каза Гавраилов.

Според НСИ най-големи по площ са новопостроените жилища в област Силистра – 154 кв. м, а най-малки – в областите Бургас и Варна, с размери около 50 кв. м.

Редактор "Екип на Петел",

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