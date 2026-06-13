Имотният пазар се пренарежда: Пловдив изпревари София по ново строителство
Стопкадър бТВ
Пловдив изпревари София по брой новопостроени жилищни сгради през първото тримесечие на 2026 г. Това показват данните на Националния статистически институт. Експерти обясняват резултатите с инерцията от бума на пазара на недвижими имоти през 2025 г.
Борислав Стоянов е строителен предприемач и собственик на агенция за недвижими имоти в Пловдив. За него статистиката за първото тримесечие на 2026 година отразява инерцията от бума на пазара на недвижими имоти през 2025 г. Реалната картина сега ще стане ясна едва в края на годината.
„Между 70 и 80% от търсенето на жилища касае единствено само ново строителство. Старото строителство не е предпочитано. Трябва да е много голяма разликата в цената, за да се спре някой да купи имот, който е старо строителство“, обясни Стоянов.
Според данните на НСИ през първото тримесечие на годината у нас са въведени в експлоатация 1241 сгради с общо 4151 жилища в тях. Най-много са в Пловдив – 171, във Варна – 160, като столицата се нарежда едва на трето място със 158 нови сгради.
Експертите имат обяснение за тези данни.
„В София строят сгради с по-голямо РЗП и това прави повече жилища, но София е скъп град. Продуктът струва много, за да се произведе, и това изисква да се правят по-големи мащаби – търсенето на по-големи парцели с по-високи сгради и повече апартаменти“, коментира брокерът Галин Гавраилов.
Според данните на Националната статистика София заема първото място по брой новопостроени жилища – 968. В Пловдив броят е 516, а във Варна – 672.
Борислав Стоянов успява да разпродаде новопостроените сгради през 2025 г. Сега не бърза с новите строежи и инвестиции, защото светът е в глобална криза заради войните. Сделките през 2026 г. са много редки. И Пловдив не е изключение.
„Ако някой ви каже, че има много сделки, не е вярно. Аз лично очаквам да има застой в сделките. В никакъв случай няма да паднат цените, но по-скоро застой в брой на сделки и на пазара“, каза Стоянов.
В София ситуацията на пазара е сходна.
„Има лек ръст в предлагането на продавачите. Това е ефект от излизането на спекулантите на пазара и освобождаването на част от закупените имоти. В броя на търсенето няма спад, но има по-дълъг диапазон за търсене на имот, по-дълги огледи се правят, докато се вземе решение, което да задоволи нуждите на купувачите“, посочи пред бТВ Гавраилов.
Основната част от купувачите се сдобиват с имоти през кредити. Но пък и тълкуването на статистиката си има особености.
„Мисля, че се спекулира напоследък, че Пловдив изпреварва София по строителни разрешения. Може да е така, но ако гледаме броя на апартаментите или разгънатата застроена площ, която предстои да се застрои, то тогава категорично смятам, че няма град в България, който да измести София от първото място“, коментира Борислав Стоянов.
Според брокерите в момента в столицата се наблюдава лек ръст в предлагането, в резултат на адаптирането на участниците на пазара след въвеждането на еврото. Засега това обаче не се отразява на цените на имотите, казват още експертите.
„Този пазар е много бавен, за да реагира на ценови корекции. Изисква доста време това да се случи и към момента няма някакви сериозни. Наблюдаваме задържане на ценовите равнища и адаптиране на всички участници на пазара към ситуацията. Можем да кажем, че около 2400–2500 евро е средната цена, на която пазарът приема да се случват сделки“, коментира Галин Гавраилов.
Най-търсените имоти остават двустайните и тристайните апартаменти.
„В почти всички областни градове 80% са двустайни и тристайни жилища поравно, 7–8% е търсенето на къщи и всичко останало са други имоти, парцели, бизнес имоти. Традиционно в София това са южните квартали и те абсорбират най-голям брой сделки. Хитът е и Малинова долина, там строителството е най-голямо и там има и най-голямо предлагане към момента“, каза Гавраилов.
Според НСИ най-големи по площ са новопостроените жилища в област Силистра – 154 кв. м, а най-малки – в областите Бургас и Варна, с размери около 50 кв. м.
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