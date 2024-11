"Император" проплува 4 хиляди километра от Антарктида до плажа в Австралия

Кадър Х

Императорски пингвин изненада местните жители, когато се появи на плаж в Австралия, след като беше извършил епично пътуване на хиляди километри от дома си в Антарктида, предаде Х.

Пингвинът пристигнал на Океанския плаж в Дания, Западна Австралия, в петък, според изявление на австралийския Департамент по биоразнообразие, опазване и атракции (DBCA), изпратено до CNN в сряда, предаде Вести и БТА.

Говорител описва пингвина като „недохранен“, като добавя, че животното „остава под грижите на обучен и регистриран местен гледач на диви животни“.

„Очаква се процесът на рехабилитация да отнеме няколко седмици“, каза говорителят, който добави, че грижещият се за дивата природа е подпомаган от служител на DBCA.

Оушън Бийч се намира на повече от 3 540 км северно от Антарктида, което предполага, че пингвинът вероятно е преплувал значително по-далеч, за да достигне Австралия.

Белинда Канел, научен сътрудник в Университета на Западна Австралия, заяви пред австралийската обществена телевизия ABC News, че за първи път императорски пингвин е видян толкова далеч на север.

Според нея пингвинът може да е последвал течение на север от Антарктида.

„Това, което те обикновено правят, е да следват определени течения, където ще намерят много различни видове храна. Така че може би тези течения просто са имали склонност да бъдат малко по на север към Австралия, отколкото обикновено“, каза Канел пред ABC.

Местният сърфист Аарон Фаулър разказва пред ABC, че е видял пингвина да излиза от морето.

„Беше огромен, много по-голям от морска птица и ние си казахме: какво е това нещо, което излиза от водата? И имаше нещо като опашка, която стърчеше като на патица“, казва Фаулър.

„Изправи се във вълните и просто се запъти право към нас, беше императорски пингвин, вероятно висок около метър, и изобщо не беше срамежлив“, добави той.

„Опита се плъзне по корем, мислейки, че е върху сняг, предполагам, и просто падна с лице в пясъка и се изправи и изтръска целия пясък“, каза Фаулър.

Императорските пингвини са най-високите и най-тежките от 18-те вида пингвини. Те могат да тежат до 40 килограма и да са високи 1,1 метра.

Женските императорски пингвини снасят по едно яйце на размножителен сезон, след което го предават на мъжкия си партньор, който го мъти, докато женската търси храна за около два месеца.

Тези животни се срещат в дивата природа само в Антарктида, но са все по-застрашени от климатичната криза.

Императорските пингвини разчитат на морския лед, за да формират размножителните си колонии, да избягват хищниците в океана и да търсят храна. Но тъй като температурата на Земята се повишава в резултат на емисиите на парникови газове и въглероден диоксид, морският лед е застрашен от изчезване.

Според проучване, публикувано през август 2023 г., в четири от петте анализирани колонии на императорски пингвини в море Белингсхаузен, западно от Антарктическия полуостров, през 2022 г. не са оцелели нито едно пиленце, тъй като районът е претърпял огромна загуба на морски лед.

Според доклада този широко разпространен „катастрофален провал в размножаването“ е първият подобен регистриран случай и подкрепя мрачните прогнози, че повече от 90 % от колониите на императорските пингвини ще бъдат „почти изчезнали“ до 2100 г. със затоплянето на света.

Happy Friday news story… the globe-trotting Antarctic emperor penguin who washed up over 6000km away in Western Australia, in a world first, is now in good hands on the road to recovery. Excellent vision from the @Science_DBCA here 🐧 pic.twitter.com/ROCNLgnWyG