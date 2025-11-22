Императорът се завръща в „Игри на волята“

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Императорът се завръща на Арената в „Игри на волята“.

Тази вечер победителят от шестия сезон на екстремното риалити отново ще застане пред камерите на Дуранкулак, като ще се бори в последната кастинг битка за сезона, за да заеме мястото си в звездния отбор на надпреварата.

Мартин Кънев спечели предния сезон точно на фаталния 13 декември миналата година. Той стартира пътя си в играта от Блатото с Храбрите. Победа в първата битка за спасение го изпрати в отбора на Гордите, където заедно с Добрин сформираха непоклатима коалиция, довела и двамата до полуфинала. Известен е със своята гъвкавост, бърз ум и изненадващи ходове, той си завоюва прозвището Императорът.

Тази вечер той ще се бори с джудиста Борис Георгиев. Със сериозната си физическа и стратегическа подготовка, той ще направи всичко по силите си да спечели дуела и да стане част от осмия сезон на “Игри на волята”.

След победата в елиминационния сблъсък вчера, бодибилдинг състезателката Радостина също ще вземе участие в днешното съревнование. Тя ще има възможност да предположи кой ще грабне победата, а при успех Безименните може да се сдобият с ценно предимство преди предстоящата битка за територия.

