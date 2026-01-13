Имунолог: Не пийте противовирусни препарати без бърз тест

Булфото

Хората да не приемат антивирусни препарати срещу грип, без да потвърдят инфекцията с бърз тест. Това съветва имунологът от Университетската болница "Александровска" д-р Спаска Лесичкова. По думите й тези препарати не действат срещу други вирусни инфекции и имат сериозни странични ефекти.

"Различните препарати имат странични ефекти - хематологични, могат да доведат до намаляване на левкоцитния брой, могат да доведат до чернодробни, бъбречни увреждания, така че не са безобидни да бъдат приети като противовирусни медикаменти при някаква друга вирусна инфекция. Затова на пазара има съответно бързи тестове за тестуване. Има комбинирани тестове за ковид, за грип, за грип А, за грип Б и те трябва да бъдат използвани, за да сме сигурно в правилното лечение на пациентите"

Имунологът препоръчва на здравите хора да се хранят разнообразно, да спортуват и да поддържат добра хигиена като превенция срещу разболяване от вирусна инфекция, предаде БНР.

