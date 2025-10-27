Ина, приспивана със „Сделка или не“, сбъдна детската си мечта

Мая Иванова. Кадри: Нова ТВ

Ина Славчева от Перник се бори днес за 100 000 лева в „Сделка или не“. Пред водещият Ненчо Балабанов тя разказа, че като бебе е била приспивана с шоуто – като е брояла кутиите, а днес сбъдва и детската си мечта, сядайки на стола на богатството.

Ина излезе с кутия №18. Обясни, че мечтае да отвори собствен кабинет за психотерапия.

Банкерът я изкушаваше, като повишаване офертите, но тя бе твърда, че е дошла заради любимото си шоу. Така отхвърли оферти от 2500 лв., 2800 лв., 3000 лв. и 3900 лева.

При пет неотворени от всичките 24 кутии банкерът ѝ предложи смяна на кутията. Тя отказа.

След това отвори големи суми и така при три неотворени суми, в които бяха останали дребни суми от 5 лв., 10 лв. и 500 лева, банкерът предложи отново смяна на кутията.

Има сделка, каза Ина, и смени своята 18-ка за №13.

В края на играта си тя видя, че първоначалния ѝ късмет е бил с по-висока сума. В 18-ката имаше 500 лева, а в 13-ката – само 10 лв., с които си тръгна от шоуто.

