Индексите на европейските борси затвориха с повишение

Снимка: Пиксабей

Водещите индекси на европейските фондови пазари затвориха предимно на положителна територия на фона на оптимизма около постигнатия напредък в преговорите между САЩ и Иран, предаде БТА.

Във Франкфурт DAX нарасна със 153,87 пункта или 0,62 на сто до 25 139, 69 пункта.

Парижкият CAC 40 се понижи с 21,03 пункта или 0,25 на сто до 8400,11 пункта.

Лондонският FTSE 100 прибави 74,58 пункта или 0,72 на сто до 10 437,85 пункта.

Паневропейският Stoxx Europe 600 е нагоре с 3,66 пункта или 0,58 на сто до 639,27 пункта.

Акциите на нискотарифния авиопревозвач „ИзиДжет“ (EasyJet) поскъпнаха с 2,7 на сто, след като американският инвестиционен фонд „Касъллейк“ (Castlelake) отправи оферта за придобиване на стойност 4,74 млрд. лири.

Книжата на френския производител на храни и напитки „Данон“ (Danone) поевтиняхa с 0,4 на сто след като съобщи, че придобива австралийската компания „Мейд“ (Made), развиваща дейност в бързо растящия сегмент на високопротеиновите млечни продукти. В края на търговската сесия те обаче поскъпнаха отново с 2,43 на сто.

Редактор "Екип на Петел",

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