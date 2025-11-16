"Индепендънт“: Роби Уилямс губи зрението си

Кадър ФБ

Роби Уилямс е навредил на здравето си с инжекции за отслабване. Певецът и бивш член на Take That ги използвал от няколко години, съобщава "Индепендънт“. Уилямс обяснява, че е започнал да губи зрението си. Вече не може да разпознава конкретни лица на своите концерти и дори футболистите на мач за него са като "петна върху зелен терен".

Той е трябвало да смени и очилата си заради промените в зрението.

Певецът предупреди обществеността да се информира за потенциалните рискове от тези инжекции. Той споделя, че е бил "един от първите“ приели препаратите, но забелязва негативен ефект върху зрението си.

Инжекциите, които включват медикамента семаглутид (на пазара под търговски имена като Ozempic и Wegovy), се използват за контрол на теглото и диабет тип 2.

Проучване от 2024 г., анализиращо 17 000 пациенти в продължение на шест години, установява, че хората, приемали семаглутид, имат седем пъти по-голяма вероятност да развият рядко, но сериозно очно заболяване, което може да доведе до загуба на зрение в едното око.

Въпреки това изследването не доказва директна причинно-следствена връзка, като отбелязва, че засегнатите са малко на брой.

Роби Уилямс разкри през 2023 г., че използването на инжекциите е било медицинска необходимост, свързана с депресия и „тип 2 самоненавист“, както той описва отношението си към собственото си тяло, пише БГНЕС.

Той разказва, че психическото му състояние се влошава, когато е с наднормено тегло. Допълни също, че неговия вътрешен критик е "катастрофален за психиката му“.

