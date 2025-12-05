Снимка: Президентство на Русия

Индия и Русия се споразумяха за икономическа програма за сътрудничество за разширяване и разнообразяване на търговията до 2030 г., заяви индийският премиер Нарендра Моди след разговорите на високо равнище с руския президент Владимир Путин, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Путин заяви, че Русия е доволна от резултатите от разговорите.

„Като цяло ние определено сме доволни от резултатите от проведените разговори. Имаме планирана среща с президента на Индия г-жа [Драупади] Мурму. Но вече мога да изразя увереност, че настоящата визита и постигнатите споразумения на практика ще допринесат за по-нататъшното задълбочаване на руско-индийското стратегическо партньорство в полза на нашите страни и народите на Индия и Русия", каза Путин, цитиран от ТАСС.

"Току-що приключиха преговорите с индийските колеги, както и разговорът ни снощи с господин Моди във формат „тет-а-тет” в неговия дом на вечеря. Тези разговори бяха много полезни, протекоха в конструктивна и приятелска атмосфера в духа на особено привилегированото партньорство между Русия и Индия”, отбеляза Путин, като още веднъж благодари на Моди за вечерята.

Руският президент посочи, че има установен тесен работен и личен контакт с индийския премиер. „Срещнахме се през септември тази година на форума на върха на ШОС, редовно общуваме по телефона, поддържаме постоянен личен контрол върху развитието на руско-индийското сътрудничество във всичките му стратегически направления, както и върху хода на реализацията на ключови двустранни проекти“, обясни Путин.

Според руския лидер заедно с делегациите днес е бил разгледан задълбочено и подробно целият комплекс от актуални въпроси на многостранното сътрудничество между Москва и Делхи, а също така е имало обмен на мнения по наболели глобални и регионални въпроси.

„В общото изявление, което приехме с Моди, са посочени приоритетните задачи за по-нататъшно укрепване на връзките в областта на политиката и сигурността, икономиката, търговията, хуманитарната сфера и културата“, каза още Путин.

Русия е готова да осигурява и занапред безпрепятствени доставки на гориво за растящата индийска икономика, добави той.

Руският държавен глава също така благодари на президента на Индия Мурму, на премиера Моди и на всички индийски официални представители за топлото и сърдечно посрещане на руската делегация.

