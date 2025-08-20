реклама

Индия извърши успешен тест с балистична ракета "Агни-5"

20.08.2025 / 21:47 0

Пиксабей

Индия съобщи, че е извършила успешен тест с "Агни-5" ("Огън-5") - балистична ракета индийско производство със среден обсег, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Ракетата е била изстреляна днес от източния щат Одиша.

"Изстрелването потвърди всички оперативни и технчиески параметри", каза в изявление Министерството на отбраната на Индия. 

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама