Индия извърши успешен тест с балистична ракета "Агни-5"

Индия съобщи, че е извършила успешен тест с "Агни-5" ("Огън-5") - балистична ракета индийско производство със среден обсег, предаде Ройтерс, цитиран от БТА.

Ракетата е била изстреляна днес от източния щат Одиша.

"Изстрелването потвърди всички оперативни и технчиески параметри", каза в изявление Министерството на отбраната на Индия.

