Индийски изтребител се разби в Дубай

Индийски изтребител "Теджас" се разби днес по време на демонстрационен полет на авиошоуто в Дубай, съобщиха Военновъздушните сили на Индия, цитирани от Асошиейтед прес.

Индийските ВВС потвърдиха смъртта на пилота. В изявление те посочват, че "пилотът е получил фатални наранявания при инцидента". "Военновъздушните сили дълбоко съжаляват за загубата на живота му и застават до скърбящото му семейство в този момент на скръб", се посочва още в изявлението, предаде БТА.

Създадена е разследваща комисия, за да се установи причината за инцидента.

Според очевидец, цитиран от Франс прес, изглежда, че машината е започнала да губи контрол и да се насочва към земята, преди да падне и да избухне в пламъци на около 1,6 км от мястото на изложението.



Изтребителят "Теджас" е местно индийско производство на държавната компания "Хиндустан Аеронаутикс Лимитид" (Hindustan Aeronautics Limited).

През септември Министерството на отбраната на Индия подписа договор с компанията за закупуване на 97 изтребителя "Теджас" за Военновъздушните сили. Очаква се доставките да започнат през 2027 г.

През 2021 г. индийското правителство сключи още едно споразумение с дружеството - за 83 изтребителя. Доставките трябваше да започнат миналата година, но бяха забавени главно поради недостиг на двигатели, които трябва да бъдат внесени от Съединените щати.

