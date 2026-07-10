Индийски шофьор на рейс в Пловдив: Заплатите в България са по-високи от Индия

Кадър БТВ

От месеци няколко автобуса на пловдивския градски транспорт се управляват от индийци и узбеки. Те засега не говорят български, но спазват стриктно разписанието и са внимателни с пътниците, предаде БТВ

Азар е на 49 години. Идва от 3,5-милионен н град в Индия, където е управлявал градски автобус. В Пловдив е от 10 месеца. Преминал е през едноседмично обучение.

„Продавам и билети, не е сложно да връщам ресто. В Индия има кондуктори“, казва той.



25 узбеки и 15 индийци работят в пловдивския градски транспорт. Азар идва в Пловдив с надеждата за по-добър живот. В Индия го чакат съпруга и дъщеря. Казва, че е доволен от условията тук.

„Относно заплащането - по-добро е от това в Индия. Там заплатите са ниски. Не излизаме много, готвим си в общежитието, иначе, храната навън е скъпа“, разказва Азар.

Най-важният житейски урок за Азар в пловдивския трафик: „Най-важна е безопасността. Трябва да се внимава. Тук има много светофари, знаци и пешеходни пътеки. В Индия не е така. Стремя се да бъда учтив и внимателен с хората. В тази работа няма място за его.“

Очакват се в близките месеци още 100 шофьори на автобуси да пристигнат от Узбекистан и Индия.

Източник: https://btvnovinite.bg/bulgaria/nova-rabotna-raka-indijci-i-uzbeki-sa-shofyori-v-gradskija-transport-na-plovdiv.html?utm_term=Autofeed&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwY2xjawS9tIxleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEesk7QwQ7FhD9Qmc-JR9av07cFht6IvUP2OG7WUT0Wb5X1bPYlQ1B48xhS6lY_aem_wBp-97gGfBJGF6qrjiO6lA&campaignsrc=clipboard#Echobox=1783677609

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