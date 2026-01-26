реклама

Индонезия получи от Франция три изтребителя "Рафал"

26.01.2026 / 14:49 0

Кадър Youtube

Индонезия е получила три изтребителя "Рафал" от Франция като част от първата партида доставки, съобщи пред Ройтерс говорителят на министерството на отбраната на азиатската страна Рико Рикардо Сираит.

Самолетите са пристигнали в петък, а официалната церемония по предаването им ще се състои на по-късна дата, каза той. Очаква се още три самолета да пристигнат по-късно през годината, отбелязва БТА.

