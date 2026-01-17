Индонезийски самолет ATR 42-500 изчезна с 11 души на борда

снимка pixabay

Индонезийските спасителни служби издирват самолет ATR 42-500, използван за риболовно въздушно наблюдение, който е изчезнал с 11 души на борда, съобщиха официални представители в събота. Машината на Indonesia Air Transport е загубила контакт с ръководството на въздушното движение около 13:30 ч. местно време (07:30 ч. българско време) в района на Марос, провинция Южно Сулавеси, заяви пред Ройтерс представителят на местната спасителна служба Анди Султан, предава News.bg.

Самолетът е летял към Макасар, столицата на Южно Сулавеси, след като е излетял от Джокякарта. На борда са били осем членове на екипажа и трима пътници.

Около 400 души, включително военни и полицейски части, участват в издирвателната операция, която е затруднена от лоши метеорологични условия. Спасителните екипи се съсредоточават в района на върха на планината Булусараунг, където според предположения самолетът може да е паднал.

Самолетът е бил нает от Министерството на морските въпроси и рибарството на Индонезия, а тримата пътници са служители на ведомството, извършвали въздушно наблюдение на риболовни дейности, съобщи държавната агенция Antara.

ATR 42-500 е регионален турбовитлов самолет с капацитет между 42 и 50 пътници. Според непотвърдени данни от Flightradar24, въздухоплавателното средство е летяло на изток над Яванско море на височина около 11 000 фута, преди рязко да загуби височина и да изчезне от системите за проследяване.

Френско-италианският производител ATR е информиран за инцидента и оказва съдействие на местните власти при разследването.

