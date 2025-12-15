Инджов: Борисов успя успешно да се дистанцира от Пеевски

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Бойко Борисов предпоследно каза, че ще говорим за оставка след първи януари, но след внушителния протест на гражданско недоволство на 10 декември хвърли оставка. Той подаде оставката на това правителство и като инстинкт за самосъхранение, и като разчитане на реалностите, и като опит за дистанциране от Пеевски. Втори такъв опит в рамките на един-два месеца, този път доста по-успешен.

Това заяви Иво Инджов, който впоследствие засипа с тежки критики две от партиите в управлявалата коалиция.

„Има такъв народ“ се изявиха като господар на мълчанието веднага след оставката, очевидно предавайки своите каузи, които застъпаха през годините, с които бяха идентифицирани и с които се превърнаха в политически бранд. Това предопределя и тяхната съдба на едни скорошни предсрочни избори, допълни политологът.

Кирил Добрев от БСП пък два часа преди оставка на кабинета, заяви, че няма да има такава. Което е доказателство, че БСП беше употребена и изоставена, след като не знаят, че неформалният лидер на тази коалиция на малцинството има намерение да подаде оставката на правителството. За какво равноправно партньорство можем да говорим в тази коалиция тогава?, продължи Инджов.

Ако при „Има такъв народ“ компромисът беше най-вече по отношение на Пеевски, защото те дълго време казваха, че участват в санитарния кордон и че се разграничават от него, то при БСП по-големият грях от гледна точка на техния електорат, е, че те се коалираха с Борисов. Защото за БСП ГЕРБ винаги е бил политически враг номер едно. Той беше един вид наследник на себе си още от зората на прехода и сега БСП се коалира с него, и заедно с ИТН се превърна в патерица на на ГЕРБ, добави в „Лице в лице“ Иво Инджов.

