Инфантино защити Мондиал 2026 след вълната от критики

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Президентът на ФИФА Джани Инфантино защити провеждането на Световното първенство и отговори на критиките към турнира, обвинявайки част от своите опоненти в разпространяване на "омраза и фалшиви наративи“.

В отворено писмо 56-годишният ръководител заяви, че критиците са пропуснали положителните моменти от шампионата, като според него турнирът е донесъл единство, безопасност и радост на милиони фенове по света.

"Бяхте толкова погълнати от омраза и критики, че сте пропуснали всичко“, написа Инфантино, като подчерта, че според него първенството е било проведено при пълна сигурност и без сериозни инциденти.

Световното първенство, организирано от САЩ, Канада и Мексико, бе подложено на критики заради редица спорни моменти - от съдийски решения и дисциплинарни казуси до проблеми с визовия режим и ограниченията за привърженици и представители на някои държави, както и т.нар. почивки за хидратация, посочва Фокус.

Инфантино защити и решенията на съдиите, като заяви, че спорните картони и дисциплинарни ситуации са част от футбола и често се срещат в най-силните първенства.

Президентът на ФИФА посочи участието на държави с политически, социални и здравни предизвикателства като доказателство за обединяващата сила на футбола. Той даде пример с Хаити и други национални отбори, които според него са получили възможност да представят страните си пред света.

Въпреки това Инфантино не коментира конкретно случая със сомалийския съдия Омар Артан, който не получи виза и отпадна от назначенията малко преди началото на турнира.

Редактор "Екип на Петел",

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