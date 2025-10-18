Инфарктна победа за Барселона

кадър: Макс спорт

С победен гол на Роналд Араухо за 2:1 в добавеното време Барселона се спаси от домакинска издънка срещу Жирона в драматично дерби на Каталуния от 9-ия кръг на Ла Лига. По този начин, седмица преди Ел Класико, шампионите изместиха Реал Мадрид от върха. “Белите” обаче са с мач по-малко, който ще изиграят в неделя вечер.

Домакините бяха повели чрез Педри в 13-тата, но в 20-ата Аксел Витсел беше изравнил. Към края на двубоя “блаугранас” пробваха какво ли не, за да стигнат до победен гол. В този момент ключово в случая се оказа смелото решение на треньора Ханзи Флик да заложи на защитника Араухо като централен нападател. Уругваецът оправда риска, като с единствения си шут донесе успеха на своите. Междувременно наставникът на Барса получи червен картон за протест и няма да води отбора си на "Бернабеу", предава Спортал.

Двубоят на “Монтжуик” предложи повече от очакваното драматизъм. Тимът на Барса имаше голям късмет, че през първото полувреме не допусна още няколко попадения, защото рискованият ход с високата защитна линия позволи на футболистите на Жирона на три пъти да излязат сами срещу вратаря. Веднъж те удариха греда, но пък домакините отговориха с две греди и също редица опасни ситуации.

Заради кадровата криза Флик взе още няколко рисковани решения, залагайки още от началото както на току-що възстановения Ламин Ямал, така и на 17-годишния Тони Фернандес, който досeга имаше само 9 минути за отбора. Ямал не впечатли и отправи само един точен удар, а и беше заменен още след около час игра. Педри блесна с прекрасен гол, но също рано-рано остана без сили и напусна терена. Играчите на Барселона бяха улеснени от това, че футболистите на Жирона не играха по същия начин след паузата.

Очаквано домакините натиснаха още от началото, като футболистите на Жирона почти не играеха с топката. Голът за 1:0 не се забави, като стана факт в 13-тата минута, когато Педри беше точен с удар по земя - при това без да гледа към вратата - 1:0.

Изненадващо обаче веднага след това отборът на Флик позволи на състава на Жирона да се изнесе напред и да започне да атакува. На гостите им отне само седем минути да изравнят, като автор на гола стана Аксел Витсел след ножичен удар - 1:1.

В 23-тата Шчесни спаси Барса от сигурен втори гол, отразявайки удара на излезлия сам срещу него Ванат.

Секунди по-късно пък гредата запази резултата, след като този път Порту изскочи очи в очи с поляка, но също не успя да реализира.

Барса отговори с чиста възможност пред Френки де Йонг в 26-ата, чийто удар обаче беше отразен от вратаря Гасанига.

В 30-ата гредата спаси и Жирона, като този път това стана след бомбен шут на Рашфорд от пряк свободен удар.

Високата защитна линия на Барса доведе до нова ситуация, при която играч на Жирона излиза сам срещу Шчесни. В 39-ата това беше Браян Хил, който обаче също не успя да реализира, шутирайки над гредата.

В 41-вата пък Витсел не показа същата точност като попадението си за 1:1, като и той не уцели вратата от много добра позиция.

Ханзи Флик започна с промените още на почивката, вадейки незабележимия Тони Фернандес за сметка на Фермин Лопес. Последният застана на лявото крило, а Рашфорд мина в центъра на нападението на Барселона.

Тази част започна с точен шут на Фермин, но и акция на съперника, при която в 51-вата Кунде спаси точен удар на Хил.

Надъханият Фермин отправи още един опасен шут, който в 52-рата срещна страничната греда.

Още в тези епизоди се видя, че футболистите на Жирона вече нямат сили като през първото полувреме, заради което вече се играеше само пред тяхната врата. В 61-вата, след поредното разбъркване, Пау Кубарси насочи топката в мрежата, но голът не беше зачетен заради нарушение в атака.

Последва изваждане от игра на Педри и Ямал, а влезлият Руни Барджи подаде отлично към Рашфорд в 65-ата, но англичанинът пропусна от няколко метра.

В 71-вата отново Рашфорд се беше устремил към Гасанига, но падна на земята, искайки дузпа за удар с ръка срещу него. Такава обаче не беше отсъдена от Хил Мансано.

Барселона продължаваше да натиска, но гол така и не падаше. За последните десетина минути Флик дори заложи на бранителя Роналд Араухо като централен нападател. Това се оказа успешен експеримент, защото във втората минута на добавеното време уругваецът беше точен за победното 2:1.

Преди Ел Класико на "Бернабеу", което е следващата неделя, на Барса му предстои домакинство срещу Олимпиакос във вторник в Шампионската лига.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!