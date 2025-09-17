Инфарктна ситуация със самолета на Тръмп
Кадър Ютуб
Инфарктна ситуация се разигра във въздушното пространство над Лонг Айлънд, Ню Йорк, когато Spirit Airlines полет 1300 опасно се доближи до Air Force One – президентския самолет на САЩ, превозващ Доналд Тръмп, първата дама Мелания и делегация за държавно посещение във Великобритания, предаде Телеграф.
Записите от liveatc.net показват как контролната кула отчаяно вика по пилотите на Spirit, летящ от Форт Лодърдейл за Бостън: „Spirit 1300, завийте надясно с 20 градуса… Завийте надясно веднага… Spirit wings 1300, 20 градуса надясно – незабавно!“
Данните от Flightradar24 сочат, че двата самолета са летели почти паралелно – на около осем мили един от друг и на курс, който е щял да ги приближи на едва 11 мили разстояние.
След като Spirit потвърждава получената инструкция, диспечерът не крие раздразнението си: „Внимание! Spirit 1300, трафик вляво на шест – или осем мили, Боинг 747. Сигурен съм, че виждате кой е… Пазете се – той е бял и син.“
След напрежението във въздуха диспечерите дори подхвърлят саркастична реплика: „Внимавайте… оставете iPad-а!“
От Spirit Airlines реагираха със становище пред CBS News: „Безопасността винаги е наш приоритет. Полет 1300 следваше процедурите и инструкциите на ръководителите на полети и кацна без инциденти в Бостън.“
Федералната авиационна администрация (FAA) потвърди, че необходимата дистанция е била запазена, макар и по-близка от желаното. Инцидентът обаче напомня колко критична е ролята на диспечерите за сигурността на небето – дори когато става въпрос за най-охранявания самолет в света.
