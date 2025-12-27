Инфлацията скача заради масовото харчене преди еврото

Снимка Пиксабей

Изнесоха тревожни данни за инфлацията у нас.

Само няколко дни преди официалната дата за въвеждане на еврото в България – 1 януари 2026 година, банковата система е подложена на огромен натиск. Офисите на финансовите институции и обменните бюра в цялата страна са обсадени от граждани, които бързат да внесат наличните си левове или да ги превалутират. Интересът е толкова голям, че част от бюрата вече въведоха ограничения при покупката на европейска валута.

Финансовите експерти наблюдават засилен поток на средства с неясен произход. Съгласно действащото законодателство, всяка вноска в брой над 10 000 лева изисква попълване на декларация за произход на средствата. Това изискване доведе до редица куриозни обяснения от страна на клиентите – от върнати стари заеми от 80-те години до пари, открити при разчистване на имоти.

В един от фрапантните случаи, при обработка на стари банкноти, напоени с нафталин, в банков трезор в Горна Оряховица се запалиха над 30 000 лева, което наложи намесата на противопожарните служби.

Предстоящата смяна на валутата и несигурността около "сивите" пари предизвикаха сериозни сътресения на пазара на активи. Цените на недвижимите имоти отчитат ръст от 15,4% средно за страната, като в големите областни градове поскъпването достига до 20%.

Аналогична е ситуацията и в автомобилния сектор. България се нарежда на второ място в Европейския съюз по ръст на продажбите на нови автомобили, които бележат скок от над 27%. Експертите обясняват тази тенденция с желанието на хората да вложат свободните си средства в материални активи преди влизането в еврозоната.

Вливането на огромна маса парични средства в обращение в последния момент създава допълнителен инфлационен натиск. Годишната инфлация вече няколко месеца се задържа над нивата от 5%. В отговор на тези процеси и засиленото кредитиране, Българската народна банка (БНБ) взе решение да запази нивото на антицикличния капиталов буфер на 2% и през първото тримесечие на 2027 година като застраховка срещу системни рискове.

За да облекчат процеса и да стимулират внасянето на парите в легалната система, търговските банки премахнаха временно таксите за внасяне на левове и обявиха преференциални условия за нови депозити, пише dunavmost.com.

