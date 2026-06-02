Инфлацията у нас е най-високата в еврозоната за втори пореден месец

Годишната инфлация в еврозоната се ускори през май до 3,2% от 3,0% през април заради нарастването на енергийните цени в резултат на конфликта в Близкия изток и свързаните с него ограничения на доставките, показват предварителни данни на Евростат. Това е най-висока инфлация в региона на единната валута от септември 2023 г. насам, като трайното ѝ нарастване далеч над целевото ниво на ЕЦБ от 2% може да засили очакванията за предстоящо повишаване на лихвите в еврозоната.

Годишната хармонизирана инфлация в България пък се ускори до 6,3% от 6.0% през април, като за втори пореден месец тя е най-високата в рамките на еврозоната. Инфлацията в нашата страна е следваната от тази в Литва (5,1%), Гърция (5,0%) и Хърватия (4,9%), докато най-ниска е инфлацията в Малта (2,1%), следвана от Германия (2,7%) и Франция (2,8%), показват още данните на Евростат, предаде БНР.

На месечна база инфлацията през май се повиши в еврозоната с 0,1%, а хармонизираната инфлация в България - с 0,3 на сто.

Ускоряването на годишната инфлация в еврозоната през май се дължи отново на повишаването на енергийните цени с цели 10,9% - най-солиден ръст от февруари 2023 г. заради поскъпването на горивата в резултат на продължаващия конфликт в Близкия изток.

Цените в сектора на услугите също се ускориха - до 3,5% спрямо 3% месец по-рано, както и на нееергийните промишлени стоки - до 0,9% спрямо 0,8% през април, докато инфлацията при храни, алкохол и тютюневи изделия се забави до 2,0% от 2,4% през предходния месец.

