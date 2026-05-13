Снимка Пиксабей

Лоша новина за северните ни съседи.

Равнището на инфлацията в Румъния достигна 10,7 процента през април 2026 г. на годишна база, сочат данни на Националния статистически институт, цитирани от телевизия Диджи 24.

Спрямо март 2026 г. потребителските цени са нараснали средно с 0,84 процента, а инфлацията от началото на годината (април 2026 г. спрямо декември 2025 г.) е достигнала 3,1 процента.

Изчислена според хармонизирания индекс на цените (IAPC), използван за сравнение в рамките на Европейския съюз, годишната инфлация в Румъния е била 9,5 процента.

Най-голям растеж на месечна основа са отчели услугите, които са поскъпнали с 2,28 процента, следвани от хранителните продукти с 0,57 процента и нехранителните стоки с 0,37 процента.

На годишна база услугите са поскъпнали с 13,04 процента, нехранителните продукти - с 12,02 процента, а хранителните - със 7,39 процента.

Телевизията припомня, че централната банка на Румъния ревизира през февруари във възходяща посока прогнозата си за инфлацията в края на 2026 г. от 3,7 на 3,9 процента, пише novini.bg.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!