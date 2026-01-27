Инфлуенсър: Даваме много пари за чуждите музеи, а на нашите вдигнат ли им цените, почваме да пищим

Редактор: Недко Петров

Преходът от лева към евро минава плавно и в рамките на очакваното, категоричен е инфлуенсър. Ива Иванова припомни термин от социалните мрежа – левро, и по този повод каза, че ще трябва да свикнем и с еврото. Според нея това че сме в голямото семейство на еврото ни прави щастливи, защото ще има повече инвестиции и по-голям брутен вътрешен продукт. Иванова смята, че това единствено трябва да радва българите, и да стиснем малко зъби, за да можем да се адаптираме към единната валута на еврозоната в Европейския съюз.

Иванова даде и мнение за увеличените цени за посещение на средновековната крепост „Баба Вида“, които скочиха от 7 лева на 6.20 евро.

Всички пътуваме по света и знаем какви са цените на билетите. Няма как да очакваме да се поддържат обектите и да се развиват музеите, ако таксите не се увеличават. Много ми е интересно, хората като видят колко е красива отстрани тревичката на Лувъра и как добре било почистено, да не си мислят, че тая работа става без пари. Аз подкрепям хората, които се вдигнали цената на крепостта „Баба Вида“, заяви Ива.

В крайна сметка това наистина е нужно, за да може да изглежда добре и да има добър маркетинг в социалните мрежи. Така че хората нямат право да бучат и да викат. Ние за чуждите музеи даваме толкова пари, а като стане у нас цената на музей 6 евро и почваме да пищим, каза още в „Пресечна точка“ Ива Иванова.

