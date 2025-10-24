Инфлуенсър пред Яна Донева: Танцьорка мина границите в Ергенът

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Грозният скандал в “Ергенът: Любов в рая“ бе широко обсъдена тема от гостите в „Преди обед“. Снощи зрителите видяха как две жени изпитват ненавист към Виктория и я атакуват брутално. Лили Естер я определи като нагла и невъзпитана, и я нарече темерут, а Хени призна пред Вики, че изглежда жалка в очите й.

Поведението на двете обаче, особено на танцьорката Лили, бе сериозно разкритикувано от Матего.

Минава границите не за първи път. Тя прекалява и го прави във всеки епизод, а в случая имаше и поддръжник в лицето на Хени. Това тяхно отношение към Викория обаче е от самото начало. Те я нарочиха, когато не ги поздрави. Според мен Виктория вече няма полезен ход. Тя, каквото и да направи, ще е нарочена, каза инфлуенсърът.

Лора Добрева също бе възмутена, че вижда жени, които така да нападат друга жена, грубо и с такъв изказ.

Не съм виждала мъж да обижда така жена. Винаги тази омраза е от жени срещу жени. Това е смайващо за мен, да виждам две момичета така нахъсани срещу едно. Да намерят начин да се забавляват, а не да обиждат и накърняват нечие достойнство, заяви по бТВ Лора.

