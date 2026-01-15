"Информационно обслужване": Не са предприемани действия по покупка на каквато и да е техника за гласуване

Булфото

"Информационно обслужване няма никакво отношение към осигуряването на различните възможности за гласуване на българските граждани, което е задължение на Народното събрание. Категорично заявяваме, че не са предприемани никакви действия по закупуване на машини за гласуване, сканиращи устройства или каквато и да било друга техника, свързана с изборния процес"

Това се казва в позиция на компанията във връзка с публични изявления на председателя на ПП „Възраждане“ Костадин Костадинов, касаещи ролята на Информационно обслужване в изборния процес, предаде БГНЕС.

"В заключение припомняме, че от 2003 г. досега Информационно обслужване е участвало в компютърната обработка на всички 99 парламентарни, местни, президентски избори и национални референдуми, и до този момент няма нито една забележка или възражение по работата на компанията", уточняват от "Информационно обслужване".

