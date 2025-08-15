Информация от Виваком: Срок до 31 август

Кадър Виваком

До края на месеца Vivacom предлага ексклузивна онлайн промоция на селекция от 5G смартфони Samsung на цени от 5.10 € I 9.98 лв. в брой. Специалната оферта е валидна единствено в онлайн магазина vivacom.bg до 31 август в комбинация с плановете Unlimited 200 и Unlimited MAX от Vivacom.

С отстъпка се предлага Samsung Galaxy A26 5G – практичен избор за потребители, които търсят баланс между достъпна цена и надеждна производителност. Моделът предлага ярък 6,7-инчов Super AMOLED дисплей, 5G свързаност за бързо сърфиране и батерия с голям капацитет от 5000 mAh, осигуряваща целодневна работа. С основна камера 50MP, той позволява заснемане на ясни и детайлни снимки във всякакви условия.

