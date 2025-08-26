Информация от банка ДСК за картите Виза

Пиксабей

С наближаването на учебната година, Visa и Disney се обединяват в една вълшебна кампания – Visa Days, която ще се проведе в периода 10–12 септември 2025 г., съобщават от банка ДСК.

По време на кампанията всички картодържатели на Visa ще могат да се възползват от 20% отстъпка при онлайн пазаруване в Disney Store. За целта е необходимо да използват промо код VISA20 и да платят със своята карта Visa от Банка ДСК наhttps://www.disneystore.eu/.

Картодържателите на Банка ДСК ще имат възможност да закупят оригинални играчки, дрехи, раници и аксесоари с любимите герои на Disney – идеални за едно цветно и вдъхновяващо начало на учебните дни!

Не пропускайте тази магическа възможност – пазарувайте с Visa от Банка ДСК и се потопете в света на Disney!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!