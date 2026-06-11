Информация от банка ДСК за нарушение на личните данни на 475 клиенти

Кадър ДСК

Информация за клиенти на Банка ДСК във връзка с нарушение на сигурността на лични данни

Ето какво пишат от банката

Уважаеми клиенти,

Бихме искали да Ви уведомим, че през м. април 2026 г. е установено нарушение на сигурността на личните данни, засягащо хартиени документи на ограничен брой клиенти – физически лица на Банка ДСК АД, които са били обслужвани в офис Луковит в периода 2006 - 2018 г.

За това обстоятелство своевременно сме уведомили Комисия за защита на личните данни и съдействаме активно в хода на извършваните от надзорния орган действия.

От извършена вътрешна проверка на фактите и обстоятелствата, свързани с нарушението на сигурността, е установено, че то е в резултат на неспазване на установените правила и процедури за архивиране и унищожаване на документи на хартиен носител. Пряко засегнати са 475 физически лица. Няма нарушение на сигурността на информационни системи на Банка ДСК.

В изпълнение на задълженията на Банка ДСК АД като администратор на лични данни, произтичащи от чл. 34 от Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица, във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни е разработена платформа, на която може да бъде проверено дали Ваши лични данни са засегнати от описаното нарушение на сигурността. Платформата се намира на адрес: https://dskbank.bg/справка-по-ззлд.

В заключение бихме искали да Ви уверим, че са предприети сериозни мерки за допълнителна защита на информацията, която Банка ДСК обработва и съхранява.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

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