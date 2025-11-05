Информация за клиентите на банка ДСК, ОББ и Фибанк

Кадър Фб

Банкова информация от водещи банки от последната седмица:

Ъпдейт на DSK Mobile и открий новостите:

Създай нова виртуална карта директно в приложението - влез в меню Карти и в долен десен ъгъл ще видиш бутон "+Нова карта". С нея можеш да плащаш сигурно онлайн или през мобилния ти портфейл.

Пращай пари по blink P2P и без запазен контакт - не е имало повод да си звъните, но пък имате повод за превод? Няма проблем, прати пари по мобилен номер с blink P2P и без запазен контакт в DSK Mobile.

Известие при отказано плащане - ако трансакцията не се получи поради липса на наличност в сметката ти или техническа грешка, вече ще получаваш известия. Без повече неловки ситуации.

ОББ

ОББ АД е готова за предстоящото въвеждане на еврото като официална валута в Република България.

Актуализирахме Тарифата за такси и комисиони, Общите условия за платежни услуги за физически лица и Общите условия за издаване и използване на платежни дебитни и кредитни карти, които влизат в сила от 01.01.2026 г.

Всички такси и услуги са визуализирани в евро и в лева, като Вашите условия се запазват:

Без промяна

Без увеличение на такси

Без нужда от нови договори

Без допълнителни действия от Ваша страна

Общото събрание на акционерите ще приеме Политиката за възнагражденията във Fibank („Първа инвестиционна банка“ АД). А по искане на акционера Ивайло Мутафчиев, притежаващ повече от три месеца акции, представляващи над 5 на сто от капитала на ПИБ, предлага определяне на допълнително възнаграждение на членове на управителните органи на банката със значителен стаж и принос към дейността й, както и определяне на начините на изплащането му. Решение ще се вземе на извънредно заседание на 5 декември в София.

Предвид дългогодишния принос към постоянно устойчиво развитие на банката допълнително фиксирано възнаграждение ще получат дългогодишни членове на управителния и надзорния съвет на банката, които имат към настоящия момент общ стаж в съветите над 20 години и които са били членове и на двата съвета: Евгени Кръстев Луканов, Йордан Величков Скорчев, Мая Любенова Георгиева.

Възнаграждението се състои от два компонента –

фиксирана парична сума и предварително определен (фиксиран) брой акции от капитала на банката, а именно обикновени поименни безналични акции.

Частта от възнаграждението като фиксираната парична сума се съизмерва на 1 870 000 акции или 1.25% от общия брой акции на банката към момента – 149 084 800. Това съотношение следва да се запази чрез промяна на броя на акциите, определени за възнаграждението – в случай че капиталът на ПИБ бъде увеличен или променен по какъвто и да е друг начин.

Фиксираното парично възнаграждение е за сумата от 1 489 320 лв. (761 477.22 евро) на ползващ се директор. Същата се изплаща на три части – по 496 440 лв. (253 825.74 евро след 1 януари 2026 г.).

На всеки ползващ се директор се издават по 1 489 320 нови акции.

От тях 496 440 Акции ще бъдат издадени на всеки ползващ се директор като нови веднага след провеждането на общото събрание. Още 496 440 акции ще се разпределят не по-късно от 31 декември 2026 г. или в рамките на 12 месеца след предходното издаване на нови акции. Последният пакет от 496 440 акции ще бъдат издадени на всеки ползващ се директор като нови не по-късно от 31 декември 2027 г. или в рамките на 12 месеца след предходното издаване на нови акции. Тези акции ще бъдат издадени в полза на ползващите се директори по номинална стойност, която към момента е 1 лев. След 1 януари 2026 г. ще се взема предвид номиналната стойност в евро, определена след въвеждане на евро като законно платежно средство в България (като конвертирането в евро се извършва според обменния курс съобразно приложимото законодателство).

Ще има фиксирано възнаграждение и в собствени акции – по 380 680 броя.

Отделните елементи на възнаграждението са независи и се дължат независимо един от друг.

В съответствие с изпълнението на решението за допълнително възнаграждение общото събрание на акционерите ще гласува увеличение на капитала на банката с издаването на нови акции. В резултат общият брой новоиздадени акции ще бъде три пъти по 1 489 320 броя за всеки ползващ се директор или общо нови 4 467 960 акции в капитала на банката. Емисионната стойност на новите акции ще бъде равна на номиналната им стойност – 1 лев, или съответната равностойност в евро.

Ще се вземе решение и за

обратно изкупуване на собствени акции на банката в общ размер до 1 142 000 акции

със срок до 31 март 2028 година при минимална цена, равна на номинала от 1 лев.

Общото събрание ще приеме и допълнителна програма за обратно изкупуване на собствени акции от капитала на ПИБ в общ размер до 4 467 960 броя с оглед избягване ан разводняване чрез обезсилване ан акции. Условието е тези книжа да са до 3% от общия брой книжа, издадени от банката за всяка календарна година. А това трябва да стане до 31 декември 2028 година.

При липса на кворум общото събрание ще се проведе на 19 декември при същия дневен ред.

От началото на тази година цените на акциите на банката, които се търгуват на “Българска фондова борса”, поскъпват. В момента сделки се сключват на цена от 5.18 лв. за един брой при 4.30 лева в началото на януари. Така борсовите играчи оцениха дружеството на 772 259 264 лева пазарна капитализация.

