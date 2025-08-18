Информация за всички, които сушат прането в стая

Пиксабей

Несъмнено всички се сблъскаме с факта, че през зимата и есента носим много повече дрехи. И въпреки това студените, влажни условия навън затрудняват сушенето и използването на пералнята, когато имате най-голяма нужда от нея, пише brabantia.bg.

По този повод решихме да ви дадем 3 ценни съвета, които не само ще ви спестят време и пари, но оставят прането ви със свежа и приятна миризма.

1. ПОМИСЛЕТЕ ЗА ПЛАНЕТАТА ЗЕМЯ И НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ЕЛЕКТРИЧЕСКА СУШИЛНЯ

Модерните, електрически сушилни използват изключително много електрическа енергия. Затова ви предлагаме да използвате енергията, която използвате така или иначе за отопление на вашия дом. Съвременните сушилници за пране на закрито, като нашия не само ще спестят пространство във вашата стая, но ще изсушат прането ви по прекрасен начин. Може да ги монтирате лесно на всеки радиатор и да се възползвате от парите, които отопляват пространството.

2. НЕ ПРЕТОВАРВАЙТЕ СУШИЛНИКА

Ключът към бързото и успешно изсушаване на пране в стая е да оставите пространството между сушящите се дрехи. По този начин осигурявате място за циркулиращ въздух, който е от съществено значение при сушене във вътрешно помещение. За щастие, нашия ПРОСТОР "КУЛА" BRABANTIA 23M е перфектното решение на проблема в този случай. С гъвкавото, огромно пространство за сушене от 23 метра, този сушилник се побира само на 1 кв.м площ. Неговата функционална конструкция ви позволява да сушите, както дълги неща като панталони, така и по-деликатни елемeнти като чорапи и бельо, оставяйки в същото време пространство за завъртане на въздуха помежду им.

3.ПОМИСЛЕТЕ ЗА ПОЗИЦИЯТА НА СУШИЛНИКА

Факт: прането съхне по-бързо в топли и сухи помещения. Така че е добре да не се изкушавате да оставите сушилника някъде извън апартамента или къщата си, примерно в гараж или пристройка. Дори и перфектно изпраните дрехи, оставени да съхнат в студени и влажи условия, могат да запончат да миришат лошо и да станат потенциален дом за мухъл и мръсотия. Банята може да е добра идея, ако душове или вана не изпускат водни пари постоянно. Вместо това остваете сушилника близо до радиатор или стая с подово отопление.

