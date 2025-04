Информират абонатите на А1, Виваком и Йеттел: Услуги и телефони

Пиксабей

Новини от А1, Виваком и Йеттел

А1:

Ако искате да получите достъп до най-хитовите заглавия на Warner Bros., Max Original, продукции на Discovery, Food Network, HGTV, TLC и още много съдържание, налично с български субтитри? Активирай платформата MAX през Моят А1!



MAX се активира чрез секция „Услуги Select” в профила ти в Моят А1. Имаш възможност да я активираш без допълнително заплащане, ако разполагаш със свободни безплатни позиции, или като платена услуга с месечна такса.

С активацията на пакета към телевизия ще получиш и достъп до каналите HBO, HBO 2, HBO 3, Cinemax 1 и Cinemax 2, както и същите в HD качество.



Следвай стъпките:

Влез в профила си в Моят А1 и натисни „Услуги Select“;

Активирай MAX (HBO & Cinemax) и последвай линка, който ще получиш на SMS и имейл;

Натисни „Sign In“ и след това линка, който е в долната част: „Create a MAX account by connecting your TV, mobile, or internet provider”;

Въведи клиентския си номер* на услугата, на която активираш пакета през Моят А1.

*За мобилни услуги клиентският номер е мобилния номер. За телевизия номерът започва с 201 и можеш да го откриеш в Моят А1 от селектора за услуги на начален екран.

Виваком

До 17 април Vivacom предлага онлайн промоция на смартфони от ново поколение HMD с отстъпки до 300 лева. Част от промоцията е в HMD SKYLINE 5G в комплект с оригинален калъф. Той е мощен 5G смартфон с 6,55-инчов p-OLED дисплей и 256GB вътрешна памет за безпроблемно съхранение на съдържание.

HMD PULSE PLUS 4G е компактен смартфон с 6.56” HD+ дисплей и честота на опресняване 90Hz. Той има 128 GB памет и осигурява супер преживяване при сърфиране и игри.

С до 300 лева Vivacom предлага и HMD FUSION 5G 256GB в комплект с FLASH OUTFIT калъф.

Офертата е валидна до 17 април 2025 г. или до изчерпване на количествата.

Йеттел

Община Благоевград посреща първата по рода си интерактивна инсталация, посветена на електронните отпадъци – „РЕЦИКЛАТОРЪТ на Yettel“. До 31 май 3-метровият куб ще бъде разположен на пл. „Георги Измирлиев-Македончето“, в близост до сградата на Американски университет и ЮЗУ „Неофит Рилски“. Той ще кани минувачите да научат повече за рециклирането и кръговата икономика, както и да се разделят с ненужните си електронни устройства по екосъобразен начин.

Съвместната инициатива на Yettel и Община Благоевград цели да насърчи хората да предадат за рециклиране излязлата от употреба техника – като мобилни телефони, зарядни, слушалки, кабели и други малки електроуреди, вместо да я складират или изхвърлят неправилно с общия отпадък.

„РЕЦИКЛАТОРЪТ на Yettel” наподобява огромно шкафче – символична препратка към шкафчетата у дома, където се трупат неработещи устройства и кабели. Влизайки в инсталацията, посетителите могат да научат за пътя, който изминават устройствата – от добива на материалите, вложени в тях, през производството и веригата за дистрибуция до ръцете на потребителите, както и как може да завърши животът им след като излязат от употреба. Въздействащата 270-градусова прожекция дава отговор на въпроса „Защо трябва да рециклираме старите си устройства?“ с конкретни примери за вредното им въздействие върху околната среда.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!