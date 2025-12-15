Информират плащащите през Изи Пей сметки за ток от 1 януари

Пиксабей

Във връзка с предстоящото въвеждане на еврото като официална парична единица в България от 1 януари 2026 г., Енерго-Про обяви временно прекъсване на възможностите за клиентски плащания в първите дни на новата година.



На 5 януари 2026 г., който ще бъде първият официален работен ден за годината, центровете за обслужване на клиенти на дружеството няма да приемат плащания за електроенергия и допълнителни платени услуги. В същия ден няма да бъде достъпен и виртуалният ПОС на компанията.



Плащания няма да се приемат и чрез EasyPay, както и в клоновете на „Български пощи“. От енергодружеството уточняват, че приемането на всички видове клиентски плащания ще бъде възстановено от 6 януари 2026 г.



От Енерго-Про информират още, че за месец декември 2025 г. няма да бъдат издавани фактури за авансови плащания. Мярката има за цел да осигури коректен преход към разплащанията в евро и да гарантира спазването на нормативните изисквания при промяната на валутата.

