Информират варненци как ще се отрази въвеждането на еврото върху пазара на труда и заплатите

Информационна среща за въвеждане на еврото ще се проведе утре, 28 октомври, от 14:00 часа в Зала „Юнашки салон във Варна. Представители на местните власти от област Варна, на бизнеса и гражданите ще бъдат информирани за конкретните срокове, за стъпките и практическите аспекти, които съпътстват историческия преход към единната европейска валута в България.

В срещата, която е под домакинството на областния управител професор Андрияна Андреева участие ще вземат министърът на вътрешните работи Даниел Митов, зам. министърът на туризма Ирена Георгиева, заместник министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова, членът на УС на БНБ Илия Лингорски, заместник председателят на ИСС Милена Ангелова и президентът на КНСБ Пламен Димитров.

Участниците от Варна и областта ще има възможност да се срещнат с ръководители и експерти от ключови институции, ангажирани с процеса по въвеждане на еврото и лично да зададат своите въпроси. Специален акцент в информационната среща ще бъде защитата на потребителите, преобразуването на заплатите, въздействието върху пазара на труда, както и възможностите за развитието на бизнеса, съобщиха от пресслужбата на областната администрация.

