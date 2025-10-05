Инспектират язовир "Пловдивци“ заради очакваните сериозни валежи в следващите дни

снимка: Булфото

Зам.-областният управител на Смолян Андриян Петров и зам.-управителят на ВиК – Смолян инж. Станимир Димитров инспектираха състоянието и водния обем на язовир "Пловдивци“.



След валежите през последните дни нивото на язовира е на 2.50 метра под преливника.



Според инж. Димитров няма опасност очакваните дъждове през следващата седмица да препълнят съоръжението, предава Фокус.



Язовир "Пловдивци“ захранва с питейна вода община Мадан и част от Рудозем с 210 куб. метра в час.



Това е единственият язовир за питейна вода в България, построен след 1990 г.

