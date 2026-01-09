Инспектор Иванова: Има загинали на пътя

Редактор: Недко Петров

На територитя на цялата страна обстановката е зимна. Всички платна за движение по пътищата се обработват, като за последните 24 часа тежките пътнотранспортни произшествия от цялата страна са 22, загиналите са две, а ранените 26.

Това обяви инспектор Иванова.

Изказваме нашите препоръки и към всички участници в движението, особено към пешеходците, да бъдат внимателни, да бъдат толерантни и да пресичат само на обезопасените за това места, като при необходимост да пропускат автомобилите за да продължат своето движение, добави тя.

Полицайката разкри, че най-честите проблеми, които се срещат в тази тежка метеорологична ситуация, са свързани с несъобразена скорост и неподготвени за тези условия автомобили, които не са пригодени за безопасно пътуване в зимни условия.

Всички автомобили трябва да бъдат според зимния период. Да бъдат оборудвани с препарати, да бъдат обработени техните чистачки, да бъде взето под внимание всичко, да са със заредени горива и, разбира се, да бъдат толеранти към останалите участници в движението, допълни по Нова Тв Иванова.

